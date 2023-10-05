В роскошном кардигане и серьгах: вспоминаем образ Жаклин Кеннеди в театре

Она всегда умела красиво одеваться, и многие из образов Жаклин вдохновляют модниц и сегодня. Предлагаем посмотреть на один из ее красивых луков из 70-х.

После смерти своего второго мужа Аристотеля Онасиса в 1975 году Жаклин Кеннеди-Онассис решила вернуться в Нью-Йорк и найти работу. Бывшая первая леди США устроилась редактором в Viking Press и начала иногда посещать различные мероприятия.

Также читайте Икона стиля Жаклин Кеннеди: элегантные аутфиты первой леди США

Так, в 1976 году Жаклин заметили по пути в театр в Нью-Йорке. 47-летняя знаменитость выглядела потрясающе в черном платье на тонких бретельках, которое было украшено множеством маленьких оборок. Украшением этого образа стал кардиган с геометрической вышивкой пайетками.

Завершили в тот вечер образ Жаклин крупные бриллиантовые серьги, легкий макияж и клатч в руке.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что Джеки очень любила украшения, поэтому новый муж-миллиардер дарил ей различные ювелирные изделия довольно часто. Даже после смерти мужа она неоднократно появлялась в его подарках на публике.

Читайте также: "Королевская" свадьба Джона и Жаклин Кеннеди: брак, который закончился трагично