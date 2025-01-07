В роскошном колье и пышном платье с цветами: Кейт Хадсон очаровала вечерним образом на премии

45-летняя американская актриса, дочь Голди Хоун, в наряде от Carolina Herrera позировала на красной дорожке.

Кейт Хадсон также была среди звездных красавиц на красной дорожке церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Звезда предстала в пышном черном рельефном платье-бюстье от бренда Carolina Herrera, украшенном блестками и цветочными аппликациями.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

У Кейт была прическа с высоким пучком и выпущенными спереди прядями, макияж с блестящими тенями на веках и глянцевым блеском на губах, а также нюдовый маникюр.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Из украшений Хадсон выбрала золотые серьги с камнями, роскошное колье с мелкими бриллиантами и большим каплевидным сапфиром.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Кейт Хадсон показала, как украшала елку.

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