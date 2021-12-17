В роскошном костюме от Gucci: Санта Димопулос поздравила всех с наступающим Новым годом

В роскошном костюме от Gucci: Санта Димопулос поздравила всех с наступающим Новым годом

Продолжаем публиковать серию звездных видеопоздравлений с Новым годом.

Санта Димопулос записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с наступающим Новым годом.

"Дорогие читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Будьте счастливы и любимы", - пожелала артистка.

Санта Димопулос поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

В видеоролике Санта предстала в роскошном образе от Gucci. На ней был полосатый костюм, состоящий из жакета и юбки миди, красная блузка с манжетами из органзы и кружевным воротником с рюшами.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

Свой аутфит Димопулос дополнила укладкой с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были элегантные серьги. Через плечо у нее висела маленькая сумочка на золотой цепочке.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записал также Александр Пономарев и Сергей Бабкин.

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