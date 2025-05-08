В роскошном красном платье-паутине: Шакира выступила в наряда от Наталии Феднер

Шакира / © Getty Images

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Колумбийская суперзвезда Шакира после того, как удивила всех своим зефирным нарядом розового цвета на Met Gala 2025, стала музыкальным гостем на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Она исполнила свой хит Hips Don’t Lie совместно с Вайклефом Жаном в честь 20-летия песни. В студии певица эффектно танцевала и исполняла свои знаменитые движения в платье от известного дизайнера Наталии Феднер.

© Getty Images

Наряд был красного цвета и сделан Наталией полностью вручную — от покраски ткани до вывязывания этих необычных и замысловатых узоров из тонкого и нежного шифона, а также крепления кристаллов к нему, которые просто невероятно сияли в свете софитов.

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Рассматривая наряд можно заметить, что у него глубокое декольте, вырезы на спине, а также эффектный разрез на юбке, который открывал ноги Шакиры.

© Getty Images

Однако отметим, что это не первый случай, когда суперзвезда носит платья созданные Наталией.

Ранее Шакира носила подобный оригинальный наряд во время своего турне.

Шакира на сцене в Колумбии / © Getty Images

Также образ от Феднер она носила на Coachella.

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Шакира на Coachella в 2024 году / © Associated Press

А в сексуальном «голом» платье-сетке от дизайнера она появилась в своем клипе на песню Copa Vacía.

Шакира в клипе / © Инстаграм Шакиры

Напомним, что американский дизайнер Наталья Феднер, которая прославилась своими уникальными нарядами, родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images Шакира / © Getty Images