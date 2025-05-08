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- Шоу-бизнес
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В роскошном красном платье-паутине: Шакира выступила в наряда от Наталии Феднер
Образы от известного дизайнера певица надевает не впервые.
Колумбийская суперзвезда Шакира после того, как удивила всех своим зефирным нарядом розового цвета на Met Gala 2025, стала музыкальным гостем на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Она исполнила свой хит Hips Don’t Lie совместно с Вайклефом Жаном в честь 20-летия песни. В студии певица эффектно танцевала и исполняла свои знаменитые движения в платье от известного дизайнера Наталии Феднер.
Наряд был красного цвета и сделан Наталией полностью вручную — от покраски ткани до вывязывания этих необычных и замысловатых узоров из тонкого и нежного шифона, а также крепления кристаллов к нему, которые просто невероятно сияли в свете софитов.
Рассматривая наряд можно заметить, что у него глубокое декольте, вырезы на спине, а также эффектный разрез на юбке, который открывал ноги Шакиры.
Однако отметим, что это не первый случай, когда суперзвезда носит платья созданные Наталией.
Ранее Шакира носила подобный оригинальный наряд во время своего турне.
Также образ от Феднер она носила на Coachella.
А в сексуальном «голом» платье-сетке от дизайнера она появилась в своем клипе на песню Copa Vacía.
Напомним, что американский дизайнер Наталья Феднер, которая прославилась своими уникальными нарядами, родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.