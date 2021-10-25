В роскошном наряде и в цветах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в новой фотосессии

Юлия Бельченко продемонстрировала нежный аутфит в фотосъемке.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" - Юлия Бельченко "Зайка" - снялась в интересной фотосессии.
Девушка предстала в нежном образе. На ней был роскошный светлый наряд, который состоял из корсета, пышных коротких рукавов и пышной юбки макси из фатина. Волосы ей уложили в локоны и сделали красивый макияж.
Позировала Юля, сидя на кровати, украшенной пестрыми цветами. Рядом стояли вазы с такими же цветами.
А в предыдущей фотосессии "Зайка" позировала топлес. Снимки она посвятила международному дню борьбы с раком молочной железы. Она призвала всех женщин внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходит осмотр у маммолога.
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