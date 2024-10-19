В роскошном наряде оливкового цвета: Блейк Лайвли под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда сериала "Сплетница" и фильма "Оставь, если любишь" - Блейк Лайвли - появилась на улице в Нью-Йорке. Ее сфотографировали папарацци по пути на мероприятие Betty BOOze Harvest Happy Hour, которое она проводила в престижном клубе Lawn Club на Манхэттене. Это была вечеринка с коктейлями, чтобы прорекламировать ее бренд напитков.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Для вечеринки Блейк выбрала наряд оливкового цвета - кружевное платье с "голым" эффектом и американской проймой, которое было длины миди. Носила этот наряд звезда в сочетании со свободным трикотажным кардиганом на пуговицах и роскошными сапогами от Christian Louboutin, которые были выполнены в ретро-эстетике.

Образ актриса также дополнила массивными украшениями - браслетами, серьгами и кольцами. На плече у нее висела сумка Chanel. Макияж Блейк сделали визажисты нежным, но гламурным - у нее на глазах были тени с блестками, а на губах розовая помада.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Актриса выглядела изумительно и этот стиль ей очень идет. Однако это не первое ее появление на публике за октябрь - на прошлой неделе Блейк сфотографировали с мужем по пути на ужин, который они провели в заведении The Corner Stor на Манхэттене. Блейк тогда появилась на публике в трикотажном костюме ажурной вязки от бренда Paola Frani.

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