В роскошном наряде с глубоким декольте: Дженнифер Лопес без бюстгальтера поразила образом на показе Zuhair Murad

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес посетила показ коллекции Zuhair Murad осень-зима 2026–27, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже.

Для фэшн-показа певица выбрала роскошный образ со смелым акцентом, в котором привлекала внимание всех вокруг. На звезде был белый приталенный жакет без пуговиц, украшенный серебристой хрустальной вышивкой с камнями, бисером и жемчужинами. Он также имел глубокое V-образное декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст. На ней, кстати, не было бюстгальтера. Талию Джен подчеркнула черным поясом-лентой, завязанным в большой графичный бант.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Верх Лопес скомбинировала с экстравагантной юбкой с вышивкой, стразами, камнями и бахромой из ниток и кристаллов, которая красиво колыхалась при ходьбе. Наряд артистка дополнила черными туфлями-лодочками и черным клатчем.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Волосы она собрала в милую прическу, украсив ее черным бантом, нанесла макияж с нюдовой помадой и темно-бежевым контуром, а также сделала нюдовый маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки. В ушах у Джей Ло были бриллиантовые серьги, а на руках — кольца с бриллиантами.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес произвела фурор своим откровенным выходом в «голом» платье с цветной вышивкой и глубоким декольте.

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