- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 1 мин
В роскошном наряде с глубоким декольте: Дженнифер Лопес без бюстгальтера поразила образом на показе Zuhair Murad
56-летняя поп-дива продолжает демонстрировать эффектные образы в рамках Недели высокой моды в Париже.
Дженнифер Лопес посетила показ коллекции Zuhair Murad осень-зима 2026–27, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже.
Для фэшн-показа певица выбрала роскошный образ со смелым акцентом, в котором привлекала внимание всех вокруг. На звезде был белый приталенный жакет без пуговиц, украшенный серебристой хрустальной вышивкой с камнями, бисером и жемчужинами. Он также имел глубокое V-образное декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст. На ней, кстати, не было бюстгальтера. Талию Джен подчеркнула черным поясом-лентой, завязанным в большой графичный бант.
Верх Лопес скомбинировала с экстравагантной юбкой с вышивкой, стразами, камнями и бахромой из ниток и кристаллов, которая красиво колыхалась при ходьбе. Наряд артистка дополнила черными туфлями-лодочками и черным клатчем.
Волосы она собрала в милую прическу, украсив ее черным бантом, нанесла макияж с нюдовой помадой и темно-бежевым контуром, а также сделала нюдовый маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки. В ушах у Джей Ло были бриллиантовые серьги, а на руках — кольца с бриллиантами.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес произвела фурор своим откровенным выходом в «голом» платье с цветной вышивкой и глубоким декольте.