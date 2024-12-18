В роскошном наряде с рукавами-буфами: Мэрайя Кэри появилась в образе Снежной королевы на концерте

Звезда была очень гламурной и роскошной в этом образе.

В преддверии зимних праздников "Королева Рождества" - американская певица Мэрайя Кэри - уже традиционно отыграла серию концертов. В этот раз она подготовила для выступлений новые костюмы, среди которых было роскошное белоснежное платье с пышными рукавами-буфами.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Наряд был фасона русалка - приталенным на талии, но расклешенным от колен. Также платье было украшено серебристыми стразами, камнями и имело аппликацию в виде звездочек на подоле.

Рукава же у платья были выполнены из нежной и тонкой органзы, и их тоже украшали звезды из стразов. В этом платье она напоминала Снежную королеву из сказки.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Образ певицы дополнили гламурная прическа с локонами, макияж и бриллиантовые украшения. Неотъемлемой частью ее образа также является кольцо в виде бабочки, которое она носит на протяжении многих лет.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

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