В роскошном пальто с вышивкой и на шпильках: Тина Кароль чувственно исполнила старинную колядку, которую нашел Иван Франко

На сцене артистка появилась в красивом наряде от украинского дизайнера.

Тина Кароль во время рождественского эфира ТСН на Софиевской площади исполнила старинную колядку, которую в 1889 году нашел Иван Франко и опубликовал ее в журнале "Киевская старина".

Тина Король

По словам ученых, это текст одной из самых древних колядок. Предполагают, что ее авторы – это люди, причастные к восстановлению собора святой Софии 400 лет назад. В ней говорится, что украинский народ, находясь под властью разных государств, хранил память о своем единстве.

Текст колядки нашли во Львовской области в селе Мшанец, а возродить мелодию журналистам ТСН и Кароль помогли его жители.

Тина спела колядку в нарядном образе. На ней было роскошное белое пальто с синей цветочной вышивкой из коллекции Roses украинского дизайнера Юлии Магдич. Наряд имел разрезы на длинных рукавах и белый пояс с синими нитями.

Тина Король

Аутфит артистка дополнила черными кожаными оперными перчатками и черными сапогами на шпильках. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили лук Тины.

Тина Король

Видео с выступления Тины Кароль можно посмотреть здесь.

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