В роскошном платье-бабочке: Ирина Шейк появилась на выставке в кутюрном образе от Mugler

Этот наряд был создан модельером еще в 1997 году.
Вчера в Париже состоялось открытие выставки работ французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime. Мероприятие посетило много знаменитостей, моделей и просто модниц.
Одним из самых ярких образов выставки стал наряд супермодели Ирины Шейк, которая надела платье в виде бабочки, но это не обычный наряд - футуристическое платье было создано модельером для кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето 1997 года, оно украшено множеством пайеток, шлейфом и глубоким декольте.
Ирине наряд предоставил сам дизайнер для фотосессии перед мероприятием. Она дополнила образ высокими прозрачными перчатками и туфлями, которые тоже были расшиты стразами. Макияж на лице у Шейк был очень лаконичным и практически незаметным.
Сама выставка включает в себя самые необычные и выдающиеся работы Мюглера от 1974 до 2014 годов. Проходит выставка в Музей декоративного искусства в Париже.
В 1997 году это платье демонстрировала на подиуме в Париже модель Джерри Холл - бывшая жена лидера Rolling Stones Мика Джаггера. В те годы Джерри была очень востребованной моделью.
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