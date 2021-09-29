В роскошном платье-бабочке: Ирина Шейк появилась на выставке в кутюрном образе от Mugler

В роскошном платье-бабочке: Ирина Шейк появилась на выставке в кутюрном образе от Mugler

Этот наряд был создан модельером еще в 1997 году.

Вчера в Париже состоялось открытие выставки работ французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime. Мероприятие посетило много знаменитостей, моделей и просто модниц.

Одним из самых ярких образов выставки стал наряд супермодели Ирины Шейк, которая надела платье в виде бабочки, но это не обычный наряд - футуристическое платье было создано модельером для кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето 1997 года, оно украшено множеством пайеток, шлейфом и глубоким декольте.

Ирина Шейк / Getty Images

Ирине наряд предоставил сам дизайнер для фотосессии перед мероприятием. Она дополнила образ высокими прозрачными перчатками и туфлями, которые тоже были расшиты стразами. Макияж на лице у Шейк был очень лаконичным и практически незаметным.

Ирина Шейк / Getty Images

Сама выставка включает в себя самые необычные и выдающиеся работы Мюглера от 1974 до 2014 годов. Проходит выставка в Музей декоративного искусства в Париже.

В 1997 году это платье демонстрировала на подиуме в Париже модель Джерри Холл - бывшая жена лидера Rolling Stones Мика Джаггера. В те годы Джерри была очень востребованной моделью.

Джерри Холл / Getty Images

Читайте также: Со змеиным принтом и эффектным вырезом: роскошная Ирина Шейк позировала в купальнике

Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку