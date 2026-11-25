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- Шоу-бизнес
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В роскошном платье-бюстье и с украшением в волосах: Дита фон Тиз выступила на вечеринке бренда, основанного украинкой
Королева бурлеска продемонстрировала эффектный образ в стиле старого Голливуда на модном мероприятии в Лондоне.
Американская дива бурлеска Дита фон Тиз стала почетной гостьей закрытого коктейльного вечера бренда вечерних нарядов diané, основанного украинкой Дианой Евдокимовой.
Так бренд отпраздновал свой выход на британский рынок. Мероприятие прошло в флагманском бутике ювелирного Дома Bvlgari на улице Нью-Бонд-стрит в Лондоне и собрало представителей модной индустрии, редакторов глянцевых изданий, моделей и друзей бренда. Музыкальным украшением вечера стал специальный диджей-сет Диты фон Тиз.
Для своего появления королева бурлеска выбрала роскошный образ в своей любимой ретро-эстетике. На ней было атласное платье-бюстье насыщенного малиново-бордового цвета с кружевными аппликациями, приталенным лифом и расклешенной юбкой длины миди. Декольте наряда украшал большой черный бархатный бант.
Дита сочетала платье с длинными черными бархатными перчатками и черными остроносыми туфлями на каблуках.
Звезда уложила волосы в элегантные голливудские волны с боковым пробором. Прическу она украсила оригинальным аксессуаром в виде миниатюрной тиары с разветвленными металлическими элементами, инкрустированными сверкающими камнями.
Фон Тиз нанесла свой фирменный макияж с черными стрелками, пышными ресницами, красной помадой и кокетливой мушкой на лице. Уши она украсила роскошными серьгами-подвесками с камнями, а аутфит завершила красным маникюром.
На мероприятии артистка также сфотографировалась с основательницей бренда.
Атмосфера вечера в Bvlgari отразила эстетику diané — наряды для особых моментов, в которых сочетаются изящество, динамика и магнетизм.
Бренд украинки переосмысливает классические коды вечерней моды через призму современности, сочетая вневременную элегантность с актуальными тенденциями. В основе его коллекций — кутюрные техники: архитектурные корсеты, выверенная драпировка, скульптурные силуэты и кропотливая ручная работа.