Дита фон Тиз

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Американская дива бурлеска Дита фон Тиз стала почетной гостьей закрытого коктейльного вечера бренда вечерних нарядов diané, основанного украинкой Дианой Евдокимовой.

Так бренд отпраздновал свой выход на британский рынок. Мероприятие прошло в флагманском бутике ювелирного Дома Bvlgari на улице Нью-Бонд-стрит в Лондоне и собрало представителей модной индустрии, редакторов глянцевых изданий, моделей и друзей бренда. Музыкальным украшением вечера стал специальный диджей-сет Диты фон Тиз.

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Дита фон Тиз/Фото Oleksii Parkhomenko

Для своего появления королева бурлеска выбрала роскошный образ в своей любимой ретро-эстетике. На ней было атласное платье-бюстье насыщенного малиново-бордового цвета с кружевными аппликациями, приталенным лифом и расклешенной юбкой длины миди. Декольте наряда украшал большой черный бархатный бант.

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Дита фон Тиз/Фото Oleksii Parkhomenko

Дита фон Тиз и Диана Евдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Дита сочетала платье с длинными черными бархатными перчатками и черными остроносыми туфлями на каблуках.

Дита фон Тиз/Фото Oleksii Parkhomenko

Звезда уложила волосы в элегантные голливудские волны с боковым пробором. Прическу она украсила оригинальным аксессуаром в виде миниатюрной тиары с разветвленными металлическими элементами, инкрустированными сверкающими камнями.

Дита фон Тиз/Фото Oleksii Parkhomenko

Фон Тиз нанесла свой фирменный макияж с черными стрелками, пышными ресницами, красной помадой и кокетливой мушкой на лице. Уши она украсила роскошными серьгами-подвесками с камнями, а аутфит завершила красным маникюром.

Дита фон Тиз/Фото Oleksii Parkhomenko

На мероприятии артистка также сфотографировалась с основательницей бренда.

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Дита фон Тиз и Диана Евдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Ладик Костандян и гости мероприятия/Фото Oleksii Parkhomenko

Атмосфера вечера в Bvlgari отразила эстетику diané — наряды для особых моментов, в которых сочетаются изящество, динамика и магнетизм.

Дита фон Тиз и Диана Евдокимова/Фото Oleksii Parkhomenko

Бренд украинки переосмысливает классические коды вечерней моды через призму современности, сочетая вневременную элегантность с актуальными тенденциями. В основе его коллекций — кутюрные техники: архитектурные корсеты, выверенная драпировка, скульптурные силуэты и кропотливая ручная работа.

Фото Oleksii Parkhomenko

Фото Oleksii Parkhomenko

Фото Oleksii Parkhomenko

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