В роскошном платье Chanel: Пенелопа Крус получила награду на Венецианском кинофестивале

47-летней испанской актрисе вручили кубок "Вольпи" за лучшую женскую роль.
Вот и закончился 78-й Венецианский кинофестиваль, на котром мы видели много известных звезд.
Самой лучшей актрисой названа Пенелопа Крус за роль в фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери".
На церемонию награждения знаменитось пришла в роскошном аутфите. На ней было кружевное серебристое платье Chanel длины миди с пышной юбкой и опущенной линией плеч.
К наряду Крус подобрала графитовый клатч и атласные туфли в тон с черными носками.
В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а на лице макияж с акцентом на глазах с серебристыми тенями. Идеально ровная укладка и бордовый маникюр завершили эффектный аутфит Пенелопы.
После того, как актрисе вручили кубок "Вольпи", она строила с ним фотосет. Крус даже поцеловала награду на камеру.
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