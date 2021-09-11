В роскошном платье Chanel: Пенелопа Крус получила награду на Венецианском кинофестивале

В роскошном платье Chanel: Пенелопа Крус получила награду на Венецианском кинофестивале

47-летней испанской актрисе вручили кубок "Вольпи" за лучшую женскую роль.

Вот и закончился 78-й Венецианский кинофестиваль, на котром мы видели много известных звезд.

Самой лучшей актрисой названа Пенелопа Крус за роль в фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Пенелопа Крус / Associated Press

На церемонию награждения знаменитось пришла в роскошном аутфите. На ней было кружевное серебристое платье Chanel длины миди с пышной юбкой и опущенной линией плеч.

Пенелопа Крус / Associated Press

К наряду Крус подобрала графитовый клатч и атласные туфли в тон с черными носками.

Пенелопа Крус / Associated Press

В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а на лице макияж с акцентом на глазах с серебристыми тенями. Идеально ровная укладка и бордовый маникюр завершили эффектный аутфит Пенелопы.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

После того, как актрисе вручили кубок "Вольпи", она строила с ним фотосет. Крус даже поцеловала награду на камеру.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

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