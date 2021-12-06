В роскошном платье Dior: первое появление беременной Дженнифер Лоуренс на публике

Сейчас звезда находится на последних месяцах беременности, но премьеру своей новой работы пропустить не могла.

5 декабря в Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх". На красной дорожке перед камерами появилась исполнительница одной из главных ролей в фильме - 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Сейчас Дженнифер ждет ребенка, и этот выход стал ее первым появлением на публике в положении. Звезда надела длинное вечернее платье от Dior, которое украшала вышивка из пайеток и бисера, а также длинная бахрома, которая красиво "играла", когда Дженнифер двигалась. Также особенностью платья стали длинные плиссированные рукава нежного молочного цвета. Дополнили этот образ украшения от Tiffany & Co, элегантная прическа и легкий натуральный макияж.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Муж звезды, галерист Кук Марони, компанию ей на мероприятии не составил, но для фото Лоуренс позировала с коллегой по фильму Леонардо Ди Каприо, который тоже пришел без своей девушки Камила Морроне.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Фильм "Не смотрите наверх" обещает быть феерическим, ну, во всяком случае, так кажется из-за актерского состава, ведь в картине появятся Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Джона Хилл и Дженнифер Лоуренс. Сюжет же будет рассказывать о двух астрономах, которые обнаруживают, что в сторону Земли летит огромный метеорит и через шесть месяцев он уничтожит все человечество. Цель главных героев - предупредить человечество об опасности.

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