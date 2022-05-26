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В роскошном платье голубо-желтого цвета: Коко Роша на гала-вечере amfAR

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В роскошном платье голубо-желтого цвета: Коко Роша на гала-вечере amfAR

Коко Роша / Фото: Getty Images

33-летняя канадская модель выбрала для своего образа модные оттенки.

Голубой/синий и желтый цвета стали трендовыми в нынешнем сезоне. Так знаменитости со всего мира проявляют свою поддержку Украине, которая борется за свою независимость и свободу.

Не осталась в стороне и канадская модель Коко Роша. На благотворительный гала-вечир amfAR, состоявшийся в рамках Каннского кинофестиваля, она пришла в роскошном коротком платье бледо-голубо-желтого цвета, украшенном декором. Наряд манекенщица дополнила босоножками на шпильках.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

Волосы Роша собрала в высокий пучок и сделала насыщенный макияж глаз.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press
Коко Роша / © Getty Images
Коко Роша / Фото: Getty Images

Напомним, на благотворительном вечере amfAR побывала также Мила Йовович, сверкавшая в голубом платье от украинского бренда Lever Couture. С актрисой сфотографировалась ее 14-летняя дочь Эвер Габо, которая предстала в желтом платье, украшенном стразами и цветочными аппликациями. Вместе они продемонстрировали образы в цвете украинского флага.

Мила Йовович с дочерью / © Associated Press
Мила Йовович с дочерью / Фото: Associated Press

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