В роскошном платье и почти без морщин: Николь Кидман на светском мероприятии

В роскошном платье и почти без морщин: Николь Кидман на светском мероприятии

54-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман вчера появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

Звезда посетила 6-ю ежегодную церемонию вручения премии InStyle Awards 2021, которая собрала звездных гостей после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Актриса блистала на дорожке в сиреневом платье с блестками и камнями, подчеркивая ее прекрасный внешний вид и стройную фигуру. Лук актриса дополнила черными босоножками на высоких каблуках и удлиненным блейзером.

Николь Кидман / Getty Images

Волосы Николь собрала в высокую прическу и несколько прядей оставила спереди, также она надела драгоценное колье на шею и сделала насыщенный вечерний макияж. Лицо актрисы выглядит безупречно, на нем практически нет морщин.

Кто еще из знаменитостей посетил церемонию, смотрите в нашей галерее.

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