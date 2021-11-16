В роскошном платье и почти без морщин: Николь Кидман на светском мероприятии

54-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман вчера появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.
Звезда посетила 6-ю ежегодную церемонию вручения премии InStyle Awards 2021, которая собрала звездных гостей после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Актриса блистала на дорожке в сиреневом платье с блестками и камнями, подчеркивая ее прекрасный внешний вид и стройную фигуру. Лук актриса дополнила черными босоножками на высоких каблуках и удлиненным блейзером.
Волосы Николь собрала в высокую прическу и несколько прядей оставила спереди, также она надела драгоценное колье на шею и сделала насыщенный вечерний макияж. Лицо актрисы выглядит безупречно, на нем практически нет морщин.
Кто еще из знаменитостей посетил церемонию, смотрите в нашей галерее.
Читайте также:
- Вот это образ: Николь Кидман очаровала нарядом с высоким разрезом
- В цветочном платье от Giorgio Armani: Николь Кидман в роскошном образе устроила фотосессию
- В платье с огромными цветами: роскошная Николь Кидман на мероприятии в Лос-Анджелесе