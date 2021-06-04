В роскошном платье и расшитой бисером накидке: Оливия Палермо сходила с мужем на мероприятие

Это был первый выход знаменитости за длительное время.

Нью-йоркская модница, инфлюенсер и бизнеследи Оливия Палермо вышла с мужем Йоханнесом Хьюблом в свет. Пара посетила гала-вечер в New York Botanical Garden.

Для мероприятия Оливия нарядилась в красивое многослойное платье от итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, которое сочетала с черными лаконичными босоножками и кофтой-накидкой, полностью расшитой бисером.

Волосы Оливия собрала в лаконичную прическу, а в ушах у нее были небольшие сережки. Макияж знаменитости выполнил визажист Андреа Тиллер, она сделала акцент на выразительных глазах, губы при этом сделав нежного оттенка.

Муж Оливии Йоханнес Хьюбл выбрал для светского мероприятия смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Его образ дополнил широкий камербанд на поясе.

Оливия Палермо с мужем / Getty Images

Днем ранее Палермо сфотографировали во время прогулки в Нью-Йорке, когда она вышла по кофе. Тогда Оливия продемонстрировала стильный образ в блузе необычного фасона.

Оливия Палермо / Getty Images

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