В роскошном платье и со следами от купальника: Хелен Миррен на показе Dolce & Gabbana

В роскошном платье и со следами от купальника: Хелен Миррен на показе Dolce & Gabbana

76-летняя английская актриса приехала на показ Dolce & Gabbana Alta Moda, который в выходные состоялся в Венеции.

Хелен Миррен сфотографировали на катере, когда она прибывала на модное шоу.

Актриса выглядела потрясающе в ансамбле с золотым лифом, украшенным драгоценностями, и красивой длинной юбкой, на которой был напечатан великолепный узор живописи эпохи Возрождения. Плечи и руки Херен прикрывала прозрачная накидка, а вот на зоне декольте немного были видны следы от купальника.

Белокурые волосы Миррен зачесала назад, дополнила образ золотыми серьгами-висюльками с зелеными камнями, насыщенны макияжем глаз и красной помадой на губах. В руках знаменитость держала маленький золотой клатч.

Хелен Миррен / Getty Images

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Хелен пребывала в приподнятом настроении и улыбалась фотографам, позируя на камеры, когда прибывала на мероприятие на катере. Показ проходил на площади Сан-Марко в Венеции.

На шоу также прибыли многие другие звезды, среди них: Дженнифер Лопес, Хайди Клум с дочерью Ленни, Китти Спенсер.

Эффектные образы Хелен Миррен (14 фото)

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