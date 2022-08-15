В роскошном платье и в компании дочери: Джей Ло сходила в ресторан в Сохо

Дженнифер Лопес вместе со своей дочерью Эммой были запечатлены на улицах Сохо в Нью-Йорке.

53-летняя Лопес блистала в этот день перед публикой в красивом платье с белым воротником и длинными рукавами, сочетая наряд с серебристыми туфлями на платформе и очень высоких каблуках, усыпанных стразами от Valentino. Аутфит звезда дополнила маленькой белой сумкой на длинном ремешке от Valentino, большими солнцезащитными очками и красивыми цветочными серьгами в ушах.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Фото: Getty Images

Вместе с 14-летней дочерью Эммой Дженнифер ходила на ланч в ресторан Саделл, а позже они были замечены на выходе из бродвейского мюзикла "Чем дальше в лес" в театре Сент-Джеймс. Также известно, что в Нью-Йорк с ними приехала 13-летняя дочь Бена Аффлека Серафина.

Дженнифер приехала с семьей в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать день рождения своего мужа Бена Аффлека, которому сегодня, 15 августа, исполняется 50 лет.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее певицу фотографировали в Лос-Анджелесе возле танцевальной студии, где она обычно проводит свои репетиции. Звезда была в ярком костюме от Polo Ralph Lauren.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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