В роскошном платье и в объятиях любимого: Фрида Аасен на фестивале в Венеции

26-летняя норвежская модель Фрида Аасен приехала на Венецианский кинофестиваль, который заканчивается на этой неделе.
Фрида посетила показ фильма "Хэллоуин убивает" - это картина режиссера Дэвида Гордона Грина, мировая премьера которого должна была состояться еще 16 октября 2020 года, но в связи с пандемией премьера была перенесена на октябрь 2021 года.
Фрида блистала на красной дорожке вместе со своим женихом итальянским миллионером Томи Чиаброй. В прошлом месяце мужчина сделал своей возлюбленной предложение, и она ответила согласием.
На дорожку Фрида вышла в вечернем платье, расшитом стразами, с высоким разрезом, обнаженными плечами и небольшим шлейфом. Лук свой девушка дополнила босоножками на тонких ремешках, на которых переливались камни, широким драгоценным браслетом на запястье и бриллиантовыми серьгами в ушах. Белокурые волосы Фриды были распущены и уложены локонами на одну сторону, а макияж подчеркивал природную красоту модели.
Ее возлюбленный был одет в черный смокинг, черную рубашку и бархатные туфли-лоферы баклажанового цвета. Он нежно обнимал Фриду за талию, позируя перед камерами фотографов.
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