В роскошном платье из бисера: Джессика Честейн появилась в эксклюзивном наряде на гала-вечере

На ней был сложный серебристый наряд, вдохновленный новой коллекцией бренда Gucci.

Голливудская актриса Джессика Честейн посетила ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств. На этом мероприятии принято отмечать достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. В этом году чествовали американскую художницу и активистку Джуди Баку, а также режиссера Дэвида Финчера.

Спонсором мероприятия выступил итальянский Модный дом Gucci, поэтому Джессика, как и многие другие гости, пришла в наряде от этого бренда. На актрисе было длинное серебряное платье, полностью расшитое бисером. У наряда была американская пройма и черные бархатные бретельки.

Вероятно, платье для Джессики Модный дом сшил эксклюзивно, вдохновившись нарядами из новой круизной коллекции 2024. Образ она дополнила культовой сумкой Jackie, названой в честь Джеки Кеннеди Онассис. Этот легендарный аксессуар был выполнен в вечернем стиле, поскольку у него была ремешок-цепочка. Также гламура образу добавили массивные серьги с бриллиантами и макияж.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

На мероприятии Джессика сфотографировалась с коллегой - оскароносной актрисой Лупитой Нионго, которая тоже пришла в платье от Gucci. Ее наряд был полупрозрачным и в стиле боди.

Джессика Честейн и Лупита Нионго / Фото: Getty Images

Также среди гостей этого гала-вечера была супермодель Хайди Клум, пришедшая в белом платье от украинского модельера Леси Верлингьери.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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