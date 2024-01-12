В роскошном платье от Dolce & Gabbana: 65-летняя звезда фильма "Черная пантера" продемонстрировала сексуальные формы

Анджела Бассетт выбрала для своего выхода красивый наряд.

Один из самых эффектных образов на церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе продемонстрировала звезда фильма "Черная пантера" – Анджела Бассетт.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Актриса предстала в обтягивающем бежевом платье фасона "рыбка" от Dolce & Gabbana, расшитом пайетками и бисером. На подоле она была украшена бежевым фатином со стразами. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Аутфит Анджела дополнила прической с кудрями, макияжем смоки-айс, длинными серьгами с драгоценными камнями и кольцами. Светло-бежевый маникюр завершил роскошный лук Бассетт.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Напомним, Анджела Бассетт на премии Critics' Choice Awards в Лос-Анджелесе предстала в черном бархатном платье без бретелек от Christian Siriano с рюшами и шлейфом.

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