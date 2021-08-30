В роскошном платье от Dolce & Gabbana и с драгоценным колье: Китти Спенсер очаровала образом

В роскошном платье от Dolce & Gabbana и с драгоценным колье: Китти Спенсер очаровала образом

Британская аристократка не могла пропустить показ Dolce & Gabbana.

Китти Спенсер как раз находится в свадебном путешествии, которое проводит в Италии. Ничто не помешало девушке посетить показ бренда в Венеции. Кадрами оттуда Китти и поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Какой вечер ♥ ️ Идеальное воплощение любви и красоты, творения #DGAltaGioielleria представляют собой уникальные и безупречные работы итальянских мастеров. Истинное выражение #DGFattoAMano и неподвластная времени изысканная интерпретация итальянского мастерства", - подписала снимки Спенсер.

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Одета леди Китти была в розовое платье без бретелек с красивой вышивкой, белокурые волосы собрала в пучок, на шее у нее сверкало массивное ожерелье из камней, а в ушах были серьги из этого же гарнитура.

30-летняя Китти Спенсер давно сотрудничает с Dolce & Gabbana и даже для своей свадьбе выбрала пять роскошных творений Модного дома. Вместе с Доменико Дольче и Стефано Габбана Китти работала над дизайном основного свадебного платья, которое напоминало свадебный наряд ее матери.

"Венеция, словно мечта, завораживающая душу, окутана вневременным волшебством и вечным чудом. Когда-то город был центром интенсивной морской торговли, а теперь он открывает свои двери для #DolceGabbana и принимает #DGAltaGioielleria, # Коллекции DGAltaModa и #DGAltaSartoria - это дань уважения любви к Италии, ее уникальному и непревзойденному мастерству и #DGFattoAMano", - подписала один из роликов Китти Спенсер.

Показ Dolce & Gabbana посетили многие звезды: Хайди Клум с дочерью Лени и мужем Томом Каулитцем, Моника Беллуччи с дочерью Девой, Дженнифер Лопес, Зои Салдана, Крис Дженнер и многие другие.

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