Она в роскошном платье от своего бренда, а он в смокинге: Дэвид и Виктория Бекхэм сходили на ужин к королю

Семья Бекхэмов, помимо своей шикарной карьеры и крепкого брака, известна также тем, что часто появляется на мероприятиях британской королевской семьей (их не раз видели на свадьбах и других торжествах Виндзоров). Поэтому неудивительно, что супруги получили приглашение на ужин в поместье Хайгроув-хаус, устроенного королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

На это мероприятие Виктория надела уже культовый наряд - платье своего собственного дизайна и бренда. Эта модель узнаваема благодаря лаконичному дизайну, прямому силуэту, небольшим складкам на животе и романтичными рукавами-флаттер.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Этот наряд модельер дополнила длинным маникюром нюдового оттенка, лаконичными украшениями с бриллиантами и туфлями на каблуках. Макияж Виктория сделала насыщенный и очень выразительный. Давид же был одет в элегантном черном смокинге, белой рубашке с гламурными пуговицами, а также дополнил этот вечерний наряд галстуком-бабочкой.

Во время мероприятия пара любезно пообщалась с монархом и его супругой, который были тоже одеты в вечерние наряды. Мероприятие, которое они провели, было посвящено ценностям Slow Food и Slow Fashion.

Дэвид и Виктория Бекхэм беседуют с королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Дэвид и Виктория Бекхэм беседуют с королевой Камиллой и актрисой Хелен Миррен / Фото: Associated Press

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