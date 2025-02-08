Она в роскошном платье от своего бренда, а он в смокинге: Дэвид и Виктория Бекхэм сходили на ужин к королю

Модельер и бывший футболист посетили званый ужин в любимой загородной резиденции монарха.
Семья Бекхэмов, помимо своей шикарной карьеры и крепкого брака, известна также тем, что часто появляется на мероприятиях британской королевской семьей (их не раз видели на свадьбах и других торжествах Виндзоров). Поэтому неудивительно, что супруги получили приглашение на ужин в поместье Хайгроув-хаус, устроенного королем Чарльзом III и королевой Камиллой.
На это мероприятие Виктория надела уже культовый наряд - платье своего собственного дизайна и бренда. Эта модель узнаваема благодаря лаконичному дизайну, прямому силуэту, небольшим складкам на животе и романтичными рукавами-флаттер.
Этот наряд модельер дополнила длинным маникюром нюдового оттенка, лаконичными украшениями с бриллиантами и туфлями на каблуках. Макияж Виктория сделала насыщенный и очень выразительный. Давид же был одет в элегантном черном смокинге, белой рубашке с гламурными пуговицами, а также дополнил этот вечерний наряд галстуком-бабочкой.
Во время мероприятия пара любезно пообщалась с монархом и его супругой, который были тоже одеты в вечерние наряды. Мероприятие, которое они провели, было посвящено ценностям Slow Food и Slow Fashion.
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