В роскошном платье от украинского бренда: Тина Кароль выступила в Берлине

В роскошном платье от украинского бренда: Тина Кароль выступила в Берлине

Украинская певица Тина Кароль выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.

На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери.

Тина Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку. Образ Тины дополнила элегантная прическа и красная помада на губах.

Тина Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Этот украинский бренд очень популярен среди знаменитостей, ведь не так давно в роскошном голубом платье от Lever Couture вышла на красную дорожку Милла Йовович и снялась в новом клипе певица Леди Гага.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: скриншот с видео

Также в платьях от Lever Couture неоднократно появлялись Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Гвинет Пэлтроу.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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