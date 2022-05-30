В роскошном платье от украинского бренда: Тина Кароль выступила в Берлине

Украинская певица Тина Кароль выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.
На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери.
Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку. Образ Тины дополнила элегантная прическа и красная помада на губах.
Этот украинский бренд очень популярен среди знаменитостей, ведь не так давно в роскошном голубом платье от Lever Couture вышла на красную дорожку Милла Йовович и снялась в новом клипе певица Леди Гага.
Также в платьях от Lever Couture неоднократно появлялись Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Гвинет Пэлтроу.
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