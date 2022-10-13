В роскошном платье от Valentino: актриса Энн Хэтэуэй на презентации фильма в Нью-Йорке

Знаменитость опять надела лук от любимого Модного дома.
У голливудской актрисы Энн Хэтэуэй в последнее время очень загруженный график, она много снимается, посещает модные показы, телешоу и презентации. Совсем недавно с ее участием вышел сериал "Не сработало", а также она снялась в фильмах "Материнский инстинкт", "Время Армагеддона" и драме "Эйлин".
12 октября, в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, состоялась презентация фильма "Время Армагеддона", где Энн сыграла с лауреатом "Оскара" Энтони Хопкинсом.
На красной дорожке актриса появилась в оригинальном прямом платье от бренда Valentino, которое было полностью расшито пайетками, бисером и крупными бусинами, напоминающими жемчужины. Точно такие же были и сапоги знаменитости.
Дополнили образ Энн на мероприятии объемная прическа и несколько ювелирных украшений.
Напомним, что впервые это платье было представлено брендом Valentino во время показа кутюрной коллекции в Риме.
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