В роскошном платье с декольте и камнями: Кейт Бланшетт блистала на открытии Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт / © Associated Press

В этом году мероприятие пройдет в 82 раз и традиционно на красной дорожке в день открытия собрались звезды мира кино и шоу-бизнеса с разных стран.

Гостей мероприятия стала 56-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая считается одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На красную дорожку она вышла в преддверии премьеры фильма «Благодать», снятого итальянским режиссером Паоло Соррентино. Кейт надела по такому случаю длинное черное платье от Armani Prive, созданное эксклюзивно для нее. У наряда было глубокое декольте с нежной сетчатой вставкой, которая была практически незаметна, а также украшено огромными камнями разной формы.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Шлейф у платья был не длинным, но в зоне бедер юбка была немного архитектурной и имела креативный дизайн.

Образ актриса дополнила черными туфлями от Giorgio Armani на каблуках, серьгами с бриллиантами и объемной укладкой с легкими локонами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Буквально несколькими часами ранее звезду подловили папарацци на водном такси. Она была одета в молочно-белую блузку и брючный костюм в тон, волосы собрала в хвост и надела большие черные солнцезащитные очки.

Кейт Бланшетт / © Getty Images