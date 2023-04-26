В роскошном платье с драпировкой: Приянка Чопра блистала на презентации сериала

40-летняя актриса Приянка Чопра посетила очередную презентация сериала "Цитадель", которая в этот раз состоялась в калифорнийском городе Калвер-Сити. Приянка выглядела великолепно в длинном вечернем платье из шелка, выполненного в сложном фиолетовом оттенке.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Наряд имел высокий разрез на юбке, открывающий ее ногу, а также длинный кейп-рукав со шлейфом.

На талии платье имело интересный акцент - было собрано в элегантную драпировку, которая стройнила жунщину. Также у наряда не было декольте, а дополнила она его простой прической и несколькими украшениями с бриллиантами.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Макияж Приянки соответствовал цвету платья.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Также на презентации появился ее коллега по сериалу - Ричард Мэдден. Вместе они сыграют тайных агентов.

Приянка Чопра и Ричард Мэдден / Фото: Associated Press

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