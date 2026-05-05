ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

В роскошном платье с голубями и пикантным декольте: Энн Хэтэуэй блистала на Met Gala

43-летняя Энн Хэтэуэй не пропустила такое важное модное мероприятие, как Met Gala 2026.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Знаменитость появилась на дорожке в компании дизайнера Майкла Корса в черном бальном платье из шелка с пикантным декольте и очень пышным подолом, с ручной росписью художника Питера Макгофа, сшитом специально для нее на заказ. Наряд украшен изображениями голубей и богини мира.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Майкл Корс сотрудничал с художником Питером Макгофом, своим близким другом и бывшим одноклассником, чтобы создать потрясающее платье для Энн Хэтэуэй.

Майкл Корс и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Майкл Корс и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

К наряду Энн были подобраны туфли Roger Vivier, украшенные кристаллами, и колье Bulgari High Jewelry. Актриса собрала волосы в высокий пучок и сделала очень выразительный макияж глаз, а также нюдовой помадой подчеркнула губы.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Отметим, что актриса прибыла в Нью-Йорк сразу после завершения своего стремительного пресс-тура в поддержку фильма «Дьявол носит Prada 2».

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie