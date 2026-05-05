- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В роскошном платье с голубями и пикантным декольте: Энн Хэтэуэй блистала на Met Gala
43-летняя Энн Хэтэуэй не пропустила такое важное модное мероприятие, как Met Gala 2026.
Знаменитость появилась на дорожке в компании дизайнера Майкла Корса в черном бальном платье из шелка с пикантным декольте и очень пышным подолом, с ручной росписью художника Питера Макгофа, сшитом специально для нее на заказ. Наряд украшен изображениями голубей и богини мира.
Майкл Корс сотрудничал с художником Питером Макгофом, своим близким другом и бывшим одноклассником, чтобы создать потрясающее платье для Энн Хэтэуэй.
К наряду Энн были подобраны туфли Roger Vivier, украшенные кристаллами, и колье Bulgari High Jewelry. Актриса собрала волосы в высокий пучок и сделала очень выразительный макияж глаз, а также нюдовой помадой подчеркнула губы.
Отметим, что актриса прибыла в Нью-Йорк сразу после завершения своего стремительного пресс-тура в поддержку фильма «Дьявол носит Prada 2».