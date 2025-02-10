В роскошном платье с хаотичным декором: 62-летняя Деми Мур позировал в луке от Oscar de la Renta

Актриса посетила очередную церемонию, где получила новую награду за свою роль в фильме "Субстанция".
62-летняя Деми Мур не перестает удивлять не только своей красотой, но и безупречным вкусом. Актриса появилась на очередном вручении наград - в этот раз это была церемония AARP's Annual Movies For Grownups Awards - на которой она блистала в платье от Oscar de la Renta.
Ее черное платье было длиной до щиколотки и идеально подчеркивало фигуру. Украшали его оригинальные бретельки и хаотичный декор в виде треугольников из стразов. Дополнила платье Деми только босоножками с ремешками, красивым макияжем, парой сережек с камнями и своей любимой прической - она просто распустила длинные волосы.
Напомним, что также на прошлой неделе актриса вышла в свет в кутюрном платье от французского Модного дома Schiaparelli из коллекции осень-зима 2024. Таким нарядом Мур подчеркнула тонкую талию.
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