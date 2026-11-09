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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В роскошном платье с камнями и откровенным декольте: красивая Пэрис Хилтон на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Светская львица выбрала для мероприятия эффектный наряд от британской дизайнерки.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон посетила 15-й ежегодный гала-вечер LACMA Art+Film Gala 2026, который прошел в Музее искусств округа Лос-Анджелес. На красной дорожке знаменитость продемонстрировала роскошный образ, в котором она привлекала внимание фотографов.

На Пэрис было вечернее платье Yves от британского бренда Jenny Packham нежного оливкового оттенка. Платье длины макси имело корсетный лиф с глубоким декольте в форме сердца и приталенный силуэт, который подчеркивал стройную фигуру знаменитости.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Платье было богато украшено серебристыми пайетками, бисером и камнями. Особенно эффектно смотрелось украшение на лифе.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Свой гламурный аутфит Хилтон дополнила длинными прозрачными перчатками, полностью усыпанными стразами. На шее светской львицы красовался широкий блестящий чокер, дополненный несколькими рядами серебристых цепочек, которые каскадом спускались на зону декольте. Обута она была в остроносые блестящие туфли.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

У Пэрис была идеально ровная прическа и макияж с черным карандашом на глазах и розово-нюдовой помадой на губах.

Напомним, Пэрис Хилтон пришла на мероприятие в черном облегающем платье длины миди, украшенном блестящей брошью с камнями, и объемном черном пальто.

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