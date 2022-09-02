В роскошном платье с пайетками: Алессандра Амбросио на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

41-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио опять вышла на дорожку кинофестиваля в Венеции.
Звезда Victoria's Secret и одна из самых востребованных моделей в мире во второй день фестиваля посетила премьеру фильме "Бардо", снятого мексиканским режиссером Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Для своего выхода Амбросио выбрала роскошное платье без бретелек от Alberta Ferretti. Прямое платье с приталенным верхом было выполнено в нескольких оттенках синего цвета, а также полностью было расшито бисером, пайетками и бахромой из нитей.
Дополнили образ модели синие украшения в виде снежинок, босоножки на высоких каблуках со стразами и макияж.
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