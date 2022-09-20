В роскошном платье с пайетками: Дита фон Тиз блеснула сексуальным декольте

Дита фон Тиз посетила премьеру фильма Don't Worry Darling, в котором снялась. Мероприятие прошло в театре AMC Lincoln Square Theatre, в Нью-Йорке.

Там дива бурлеска появилась в роскошном вечернем образе. На ней было бирюзовое платье с плечами-накидкой от бренда Jenny Packham, расшитое мерцающими кристаллами, бусинами и пайетками. Наряд имел глубокий V-образный вырез, который прекрасно подчеркнул ее сексуальный бюст.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Фон Тиз сделала себе насыщенный макияж в стиле 1950-х годов с длинными ресницами и красной помадой, а также фирменную прическу боб с локонами.

К платью Дита надела туфли, расшитые серебряными пайетками, и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Кстати, в ленте Don't Worry Darling события разворачиваются в коммуне в калифорнийской пустыне в 1950-х годах. Примерная домохозяйка Элис внезапно узнает о страшной тайне – о сверхсекретном проекте, над которым работают ее муж Джек и мужья ее подруг-соседок по коммуне. Теперь это угрожает ее жизни.

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