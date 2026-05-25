- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
В роскошном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
Американская актриса в очередной раз продемонстрировала эффектный образ в Каннах.
Ева Лонгория для церемонии закрытия Каннского кинофестиваля выбрала эффектный образ, в котором она была в центре внимания мероприятия. Фотографы запечатлели звезду еще в отеле Martinez, перед выходом на красную дорожку.
Актриса предстала в роскошном платье от Elie Saab из кутюрной коллекции весна-лето 2026. Наряд имел корсетный лиф без бретелек, облегающий силуэт, высокий разрез до бедра, который демонстрировал ее стройные ноги, а также хвост-шлейф.
Главным акцентом платья стала роскошная отделка золотистыми и серебряными кристаллами и пайетками, которые красиво переливались под вспышками камер.
Образ Ева дополнила золотистыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также бриллиантовыми украшениями — серьгами, колье, браслетом и кольцом. Волосы Лонгория уложила в локоны, а макияж сделала в теплых нюдовых оттенках.
Напомним, в этом году Ева Лонгория во время Каннского кинофестиваля продемонстрировала несколько красивых аутфитов, о которых еще долго будут говорить.