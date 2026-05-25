Шоу-бизнес
23
1 мин

В роскошном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Американская актриса в очередной раз продемонстрировала эффектный образ в Каннах.

Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория для церемонии закрытия Каннского кинофестиваля выбрала эффектный образ, в котором она была в центре внимания мероприятия. Фотографы запечатлели звезду еще в отеле Martinez, перед выходом на красную дорожку.

Актриса предстала в роскошном платье от Elie Saab из кутюрной коллекции весна-лето 2026. Наряд имел корсетный лиф без бретелек, облегающий силуэт, высокий разрез до бедра, который демонстрировал ее стройные ноги, а также хвост-шлейф.

Главным акцентом платья стала роскошная отделка золотистыми и серебряными кристаллами и пайетками, которые красиво переливались под вспышками камер.

Образ Ева дополнила золотистыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также бриллиантовыми украшениями — серьгами, колье, браслетом и кольцом. Волосы Лонгория уложила в локоны, а макияж сделала в теплых нюдовых оттенках.

Напомним, в этом году Ева Лонгория во время Каннского кинофестиваля продемонстрировала несколько красивых аутфитов, о которых еще долго будут говорить.

