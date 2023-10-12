В роскошном платье с вырезами и цветами: певица Тейлор Свифт на премьере своего фильма-концерта

Певица и автор песен Тейлор Свифт на протяжении нескольких месяцев колесила по миру со своим масштабным и грандиозным концертным туром The Eras Tour, который принес ей огромное состояние и по предварительным оценкам обогнал даже по заработанным суммам тур Бейонсе Renaissance World Tour.

Так что не меньший успех ждет и фильм звезды, поскольку еще до релиза на предзаказах документалка Taylor Swift: The Eras Tour заработал 100 миллионов долларов.

Фильм станет способом для многих поклонников Тейлор, которые не смогли попасть на концерт, посмотреть ее выступления на большом экране.

На премьеру в Лос-Анджелесе звезда пришла в роскошном платье от бренда Oscar de la Renta из круизной коллекции 2023 и бриллиантовых украшениях Cartier.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Платье Тейлор было длинным, со шлейфом, а также как будто состояло из сшитых между собой цветов. У него также были вырезы на юбке.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Дополнила она образ своей любимой красной помадой, голубыми тенями на глазах, прической и голубыми босоножками на высоких каблуках.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

С 13 октября фильм покажут более чем в 100 странах. Он был записан в августе в течение первых трех вечеров выступления певца на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Продолжительность фильма составляет два часа 45 минут.

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