Анна Никонова

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Представительница Украины на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2026» Анна Никонова представила свой роскошный национальный костюм, получивший название «Золотая пектораль». Образ вдохновлен уникальным памятником скифского искусства — золотой пекторалью, найденной в 1971 году в кургане «Толстая Могила» недалеко от города Покров Днепропетровской области.

Костюм для украинской красавицы создал дизайнер Vasiliy Katolic вместе с командой Katolic Atelier, в которую вошли около десяти мастеров. Над нарядом, выполненным по принципам haute couture, работали в Украине более трех месяцев.

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Анна Никонова

Анна появилась в роскошном черном платье с полупрозрачными вставками, длинными рукавами, корсетным лифом, акцентированной талией и пышной юбкой с длинным шлейфом. Наряд украшен золотистыми элементами, которые эффектно контрастируют с черным фоном.

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Главным элементом наряда стала массивная декоративная пектораль, охватывающая плечи и грудь красавицы. Она украшена тысячами деталей ручной работы, металлическими элементами, янтарем, жемчугом, подвесками и символическими орнаментами.

Анна Никонова

Пектораль выполнена в виде своеобразной карты Украины. Морские мотивы символизируют Юг и украинский Крым, пшеница, лошади и цветы — плодородие и жизненную силу украинской земли, а деревья и фигурки животных — природу Севера.

Особое внимание привлекают декоративные нарукавники, украшенные янтарными элементами и стреляными гильзами, которые напоминают о борьбе Украины за свободу.

Образ Никоновой дополнили роскошная янтарная тиара в форме солнца с золотистыми подвесками и длинная черная шифоновая фата с золотым узором.

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Анна Никонова

Красавице сделали прическу с высоко поднятыми волосами и длинным хвостом, а также выразительный макияж смоки-айс со стрелками и нюдовой помадой. Ногти она украсила нежно-розовым маникюром.

Этот костюм имеет для Анны особое значение, ведь ее бабушка — Елена Волковинская — всю жизнь работала старшим научным сотрудником фонда Музея исторических драгоценностей Украины, где хранится знаменитый золотой пектораль.

Анна Никонова

В детстве Анна часто приходила в музей вместе с братьями и сестрами и мечтала примерить это золотое сокровище. Теперь ее детская мечта символически воплотилась в национальном костюме, который она представит на сцене «Мисс Вселенная».

«Золотая пектораль» — это изысканный наряд, символизирующий связь поколений, семейную память, богатую историю и культурное наследие Украины, которое сегодня приходится защищать от российской агрессии.

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