В роскошном платье со стразами и змеей на шее: очаровательная Флоренс Пью на красной дорожке "Оскара"

На церемонии "Оскар" в этом году главным триумфатором стал фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Одну из ключевых ролей в картине сыграла 28-летняя британская актриса Флоренс Пью, поэтому со всем актерским составом фильма она посетила церемонию и вышла на красную дорожку.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Для мероприятия Пью надела гламурное платье серебристого оттенка от бренда Del Core из коллекции весна-лето 2024.

Наряд имел оригинальный корсетный верх с необычными торчащими бретельками, фигурное декольте и декор в виде камней разного размера, которые напоминали капли росы. Снизу корсет был с поднятыми краями, которые немного напоминали баску и придавали образу романтичности.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Юбка платья была шелковой, длинной, имела шлейф и также немного была декорирована стразами.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Наряд Флоренс дополнила красивым маникюром, на котором также были бусины, чтобы соответствовать платью, и роскошными украшениями с бриллиантами от Bulgari, главное внимание среди которых привлекало колье Serpenti в виде змеи, которая обвивает шею.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Волосы Флоренс уложила в объемную прическу, на лице у нее был красивый и нежный макияж.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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