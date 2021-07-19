В роскошном платье-вышиванке: Екатерина Бужинская на фестивале украинской песни в Болгарии

Артистка возобновила проведение международного фестиваля украинской песни.
После годовалого перерыва из-за коронавируса Екатерина Бужинская провела 5-й международный летний фестиваль украинской песни "Под солнцем Болгарии" (ранее фестиваль назывался "Украина - это мы"), который популяризирует украинскую культуру.
Фестиваль состоялся в болгарском городе Варна. Одним из условий участия в нем для детей из разных стран было исполнение песни на украинском языке разных эпох. Кроме вокалистов на фестивале также представлены конкурсанты в номинациях "Хореография", "Изобразительное искусство", "Театральное искусство".
Гран-при фестиваля в категории "Вокал" получил Стрехо Мирослав, а в категории "Хореография" — ансамбль "Любисток". Они получили главный приз — путевки на отдых в Болгарию. Также среди победителей: Диана Охотникова, Ева Кармазина, Артем Горбатюк и Александра Головко. По словам Екатерины, в этом году участники фестиваля были намного сильнее, чем прошлые годы.
"Дети — не только наше настоящее, но и наше будущее. Благодаря культуре, в том числе и музыкальной, мы прививаем им правильные ценности. Меня невероятно тронули некоторые выступления участников, были мурашки по телу, гордость за нашу страну и чрезвычайно талантливых детей. В такие минуты появляются слезы радости", — отметила президент фестиваля Екатерина Бужинская.
На фестивале Екатерина продемонстрировала два роскошных образа. Она выступила в красивом белом платье-вышиванке от украинского этно-бренда Embroideredgem с голубыми цветами.
Кроме того, звезда сияла в серебряном длинном платье с V-образным декольте и вырезом спереди. Талию Екатерина подчеркнула поясом цвета металлик.
Трогательным моментом для артистки стала просьба одной из конкурсанток — акапельно спеть с ней хит "Україна - це ми".
Мероприятие Бужинская завершила своим выступлением. Прямое включение с фестиваля транслировалось на одном из главных каналов страны.
Читайте также: В мандариновом мини-платье: Екатерина Бужинская похвасталась откровенным декольте и стройными ногами