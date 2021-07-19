В роскошном платье-вышиванке: Екатерина Бужинская на фестивале украинской песни в Болгарии

В роскошном платье-вышиванке: Екатерина Бужинская на фестивале украинской песни в Болгарии

Артистка возобновила проведение международного фестиваля украинской песни.

После годовалого перерыва из-за коронавируса Екатерина Бужинская провела 5-й международный летний фестиваль украинской песни "Под солнцем Болгарии" (ранее фестиваль назывался "Украина - это мы"), который популяризирует украинскую культуру.

Фестиваль состоялся в болгарском городе Варна. Одним из условий участия в нем для детей из разных стран было исполнение песни на украинском языке разных эпох. Кроме вокалистов на фестивале также представлены конкурсанты в номинациях "Хореография", "Изобразительное искусство", "Театральное искусство".

Екатерина Бужинская

Гран-при фестиваля в категории "Вокал" получил Стрехо Мирослав, а в категории "Хореография" — ансамбль "Любисток". Они получили главный приз — путевки на отдых в Болгарию. Также среди победителей: Диана Охотникова, Ева Кармазина, Артем Горбатюк и Александра Головко. По словам Екатерины, в этом году участники фестиваля были намного сильнее, чем прошлые годы.

Екатерина Бужинская

"Дети — не только наше настоящее, но и наше будущее. Благодаря культуре, в том числе и музыкальной, мы прививаем им правильные ценности. Меня невероятно тронули некоторые выступления участников, были мурашки по телу, гордость за нашу страну и чрезвычайно талантливых детей. В такие минуты появляются слезы радости", — отметила президент фестиваля Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская

На фестивале Екатерина продемонстрировала два роскошных образа. Она выступила в красивом белом платье-вышиванке от украинского этно-бренда Embroideredgem с голубыми цветами.

Екатерина Бужинская

Кроме того, звезда сияла в серебряном длинном платье с V-образным декольте и вырезом спереди. Талию Екатерина подчеркнула поясом цвета металлик.

Екатерина Бужинская

Трогательным моментом для артистки стала просьба одной из конкурсанток — акапельно спеть с ней хит "Україна - це ми".

Мероприятие Бужинская завершила своим выступлением. Прямое включение с фестиваля транслировалось на одном из главных каналов страны.

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Эффектные образы Екатерины Бужинской (24 фото)

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