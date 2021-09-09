В роскошном платье Zuhair Murad: "ангел" Жасмин Тукс вышла замуж и показала свадебные фото

Экс-"ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс 4 сентября вышла замуж за Хуана Давида Борреро - исполнительного директора Snapchat.

О своей помолвке пара объявила в сентябре 2020 года, символично, что спустя год снова в сентябре Жасмин и Хуан поженились. В Instagram невеста опубликовала красочные фотографии с церемонии, которая прошла в Эквадоре в минувшие выходные.

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Хуан Давид Борреро - сын эквадорского вице-президента Альфредо Борреро. Их венчание с моделью Жасмин Тукс состоялось в исторической церкви и монастыре Святого Франциска XVI века на глазах большого количества гостей, среди которых были и коллеги Тукс: "ангелы" Жозефин Скривер, Шанина Шейк, Лаис Рибейро, Сара Сампайо.

Под венец невеста шла в роскошном кружевном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad. Модель поделилась в блоге фотографиями наряда и видео с примерок и написала:

"@zuhairmuradofficial спасибо за то, что воплотили в жизнь мое классическое, вневременное и красивое свадебное платье. Это произведение искусства!!!".

Также на Жасмин был кружевной ободок на голове и длинная фата, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а в руках она несла букет белых цветов.

Пара начала встречаться в 2016 году. Спустя четыре года Давид устроил для любимой сюрприз. Мужчина позвал девушку в неожиданное для нее путешествие. Пара отправилась на вертолете в национальный парк в штате Юта, где их ждало два стула и стол с шампанским и закусками. После ужина Борреро позвал девушку на смотровую лощадку, где и было выложено камнями заветное "WYMM" (Ты выйдешь за меня замуж, - ред.). Кольцо Хуану доставили дроном. Это было 21 сентября 2020 года, Жасмин тогда делилась фотографиями с этого радостного дня у себя в блоге.

Жасмин Тукс и Хуан Борреро в день помолвки / Instagram Жасмин Тукс

Девичник у Жасмин прошел в Хорватии, куда были приглашены также ее подруги и коллеги: Рэйчел Скотт, Роми Стридж, Тейлор Хилл и Жозефин Скривер.

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