В роскошном синем платье с вышивкой: элегантная первая леди Франции блистала на банкете

Приняли их в Германии президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга - Эльке Бюденбендер.

71-летняя первая леди Франции Брижит Макрон и ее супруг президент - 46-летний Эммануэль Макрон - посетили государственный банкет, который состоялся в их честь во дворце Бельвю в Берлине.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер, Эльке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Пара провела в Германии три дня с остановками в Берлине, Дрездене, Морицбурге и Мюнстере. Эта поездка президентской четы стала первым подобным государственным визитом президента Франции в Германию за последний 24 года и была нацелена на укрепление франко-германских отношений.

На ужин первая леди надела идеально скроенное платье темно-синего цвета. Наряд был с длинными рукавами, а украшала его вышивка бисером на груди, манжетах и подоле.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Ее образ дополнили красивая вечерняя прическа, макияж и клатч с перфорацией. Также нельзя не отметить драгоценности, которые надела Брижит, ведь на ней был роскошный набор с сапфирами, а также часы от Dior.

Украшения Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Позже пару заметили, когда они шли по городу после мероприятия. Первая леди Франции надела в тот день лаконичный черный костюм с мини-юбкой и жакетом, который украшали большие золотые пуговицы. Также она сделала новую укладку.

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