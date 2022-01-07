В роскошном венке и красивом платье: Екатерина Бужинская спела рождественскую колядку

Народная артистка Украины поздравила всех с Рождеством.

Екатерина Бужинская поздравила украинцев с Рождеством. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором поет украинскую рождественскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Артистка предстала в эффектном образе. Одета она в красивое светло-голубое платье-вышиванку с прозрачными рукавами. На голове у нее роскошный цветочный голубовато-фиолетовый венок с колосьями. Шею звезды украшают бусы и серебряный дукат. Нежный макияж дополнил аутфит Бужинской.

В руках она держит букет из сушеных трав, колосьев и мака.

"С Рождеством Христовым, Украина!!!! Пусть Рождественская звезда сияет и путь освещает вам путь, люди!" – пожелала артистка.

Еще сегодня, 7 января, в семье Екатерины праздник. У ее старшей дочери Елены день рождения. Ей исполнилось 15 лет. Звездная мама выложила ее красивое фото, на котором Елена позирует в национальном украинском наряде и с роскошным венком из цветов.

Дочь Екатерины Бужинской / Instagram Екатерины Бужинской

"Дочь, милая Еленочка!!! С Днем Рождения! Тебе сегодня уже 15!!! Желаю тебе ясных и безоблачных радостных дней. Пусть жизнь наполняется добротой, счастливыми моментами и множеством приятных мелочей. Крепкого здоровья! Будь всегда настроена на позитив, испытывай исключительно положительные эмоции, радуйся и улыбайся. Пусть сбудутся все мечты (особенно та, за которую мы молимся и твоя профессиональная – стать писательницей). Божьего Благословения тебе! Главное – будь счастлива! Любим!!!!" – написала Бужинская.

Девочке подарили торт в виде книг.

Instagram Екатерины Бужинской

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