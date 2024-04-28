В роскошном золотом платье: Николь Кидман с мужем блистала на светской церемонии

Знаменитая актриса посетила ежегодную премию AFI Life Achievement Award 2024. Мероприятие состоялось в театре Долби, в Лос-Анджелесе. На 49-й церемонии Кидман была удостоена награды Американского института киноискусства за достижения в жизни.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь вышла на дорожку в золотом платье, расшитом пайетками от Balenciaga. Наряд на бретельках, с глубоким декольте идеально сидел на стройной фигуре актрисы. У платья также был небольшой шлейф. Обута Николь была в черные туфли-лодочки на каблуках. А образ свой она дополнила золотым браслетом на запястье, несколькими кольцами и серьгами с бриллиантами. Белокурые волосы распустила и сделала легкий макияж на лице.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Рядом с ней был запечатлен ее супруг Кит Урбан. Мужчина надел классический черный смокинг, белую рубашку и тонкий галстук, а обул грубые кожаные ботинки на платформе.

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Associated Press

"Глубоко тронута той поддержкой по всему миру, которую я видела и слышала", — написала Николь Кидман в Instagram. "Спасибо всем вам и @AmericanFilmInstitute за то, что включили меня в эту прославленную группу лауреатов", - написала актриса.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Также Кидман показала, как позировала в этом золотом платье около бассейна.

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