В роскошном золотом платье: Сальма Хайек приехала на премьеру с мужем и падчерицей

Минувшей ночью в Лондоне состоялась премьера фильма "Дом Гуччи".
Фильм рассказывает историю об убийстве наследника модной империи Маурицио Гуччи. Виновной в организации резонансного убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани. Ее в ленте сыграла Леди Гага.
Мы уже показывали вам экстравагантный аутфит Гаги с красной дорожки. Кроме нее, на показе присутствовали и другие актеры, в частности, Сальма Хайек. Актриса в этот раз приехала в Лондон в компании мужа Франсуа-Анри Пино и его взрослой дочери Матильды от первого брака. Общая дочь пары – Валентина Пино – в этот раз компанию звездной маме не составила.
Для светского выхода Сальма выбрала золотое платье от Gucci с короткими рукавами, с акцентом на талии и декольте. Ее образ дополняло роскошное колье с желтыми камнями на шее и такой же браслет на запястье.
Темные длинные волосы она красиво накрутила локонами и сделала вечерний макияж. Франсуа-Анри Пино был в классическом черном костюме, а его 21-летняя дочь – в платье с принтом и на тонких бретельках, а в руках держала черную небольшую сумку.
Дань уважения знаменитому итальянскому Модному дому отдали также Леди Гага и Джаред Лето, появившись на дорожке в луках от Gucci.
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