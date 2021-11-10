В роскошном золотом платье: Сальма Хайек приехала на премьеру с мужем и падчерицей

В роскошном золотом платье: Сальма Хайек приехала на премьеру с мужем и падчерицей

Минувшей ночью в Лондоне состоялась премьера фильма "Дом Гуччи".

Фильм рассказывает историю об убийстве наследника модной империи Маурицио Гуччи. Виновной в организации резонансного убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани. Ее в ленте сыграла Леди Гага.

Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага / Associated Press

Мы уже показывали вам экстравагантный аутфит Гаги с красной дорожки. Кроме нее, на показе присутствовали и другие актеры, в частности, Сальма Хайек. Актриса в этот раз приехала в Лондон в компании мужа Франсуа-Анри Пино и его взрослой дочери Матильды от первого брака. Общая дочь пары – Валентина Пино – в этот раз компанию звездной маме не составила.

Сальма Хайек / Associated Press

Для светского выхода Сальма выбрала золотое платье от Gucci с короткими рукавами, с акцентом на талии и декольте. Ее образ дополняло роскошное колье с желтыми камнями на шее и такой же браслет на запястье.

Сальма Хайек / Associated Press

Темные длинные волосы она красиво накрутила локонами и сделала вечерний макияж. Франсуа-Анри Пино был в классическом черном костюме, а его 21-летняя дочь – в платье с принтом и на тонких бретельках, а в руках держала черную небольшую сумку.

Матильда Пино, Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Getty Images

Дань уважения знаменитому итальянскому Модному дому отдали также Леди Гага и Джаред Лето, появившись на дорожке в луках от Gucci.

Сальма Хайек / Associated Press

Сальма Хайек, Джаред Лето, Джереми Айронс, Леди Гага, Адам Драйвер, Камилла Коттин, Джек Хьюстон и Мадалина Диана Генеа / Associated Press

Читайте также:

Какие красавчики: Джаред Лето и Маколей Калкин приняли участие в показе Gucci

О любви и ненависти: вышел первый трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой

Кровавая история Гуччи: кто убил последнего наследника модной империи

Премьера фильма "Дом Гуччи" в Лондоне (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку