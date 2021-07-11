В роскошной вышиванке, цветочной юбке и со звездой на голове: Верка Сердючка на Atlas Weekend

В роскошной вышиванке, цветочной юбке и со звездой на голове: Верка Сердючка на Atlas Weekend

Верка Сердючка была хедлайнером 4-го дня музыкального фестиваля.

Сегодня завершается самый ожидаемый и самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы — Atlas Weekend. Поэтому предлагаем вспомнить одно из самых ярких выступлений на главной сцене — выступление Верки Сердючки.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Когда Сердючка на сцене — это настоящий праздник для души и тела. Под ее зажигательные хиты просто невозможно стоять спокойно, ноги сами начинают двигаться в ритм любимых песен. А как не подпевать любимые строки, без которых не обходится ни одно застолье украинцев.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Появление Верки на сцене вызвало огромные овации и радость каждого присутствующего. С первых же композиций люди танцевали и освобождали энергию, которая в них накопилась за все карантинный период. Никто не жалел своих ног и голоса.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Встречала публика артистку с бумажными звездами на головах.

Сердючка каждый раз подбадривала зрителей, шутила с ними, говорила тосты, запивая напитком из бокала, и продолжала дарить незабываемые эмоции своим искренним и позитивным выполнением хитов ("Гоп-гоп", Dolce & Gabbana, "Чита дрита", "Я не поняла", "Тук-тук-тук", "Горілка", Make It Rain Champagne, "Все будет хорошо" и другие). Ее команда на сцене во главе с ее "мамой" не уставали танцевать и заигрывать с гостями фестиваля. Было весело, энергично, атмосферно и так по-домашнему тепло.

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Перед публикой артистка появилась в своем фирменном наряде. На ней была роскошная цветочная вышиванка, зеленая юбка длины миди с вышивкой и кружевом на подоле, разноцветный пояс с узором, а также белые колготы.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд Верка дополнила туфлями на каблуках, серебряным головным убором, как дискобол, с огромной звездой и стильными очками. В макияже акцент был сделан на красной помаде.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Мама Сердючки была одета в белую рубашку-вышиванку и длинную красную юбку. На голове у нее был белій платок, а сверху она нацепила золотую корону с камнями.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Танцоры-мужчины надели белые пиджаки, рубашки-вышиванки и шорты. А женщины были в белых платьях-вышиванках.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

А еще Верка показала на больших экранах, какой она была пионеркой: в форме и с фирменной звездой на голове.

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Верка Сердючка на Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

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Выступление Верки Сердючки на Atlas Weekend (21 фото)

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