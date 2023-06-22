В роскошной вышиванке и бежевых туфлях: Елена Зеленская продемонстрировала эффектный образ

Первая леди сочетала в своем аутфите классические цвета – белый и черный.
Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Израиль посетила культурный центр Украины при Посольстве Украины, который объединяет украинцев и наших друзей в этой стране.
Там она ознакомилась с выставкой "Наследие"/HERITAGE", на которой представлены 12 робот пяти художников из разных регионов Украины – жизнь украинского народа, его материальные и нематериальные ценности, периоды разрухи и расцвета.
"Каждая такая мера, как и каждая ячейка украинцев, – наш культурный блокпост в мире, на защите не только наследия – настоящего и будущего", – отметила Елена.
Первая леди выбрала для своего выхода роскошную вышиванку белое по белому с интересным вырезом и воротником с кружевом. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо со стрелками и бежевыми туфлями.
Талию Зеленская подчеркнула кожаным поясом. Елена сделала укладку с локонами и с боковым пробором, макияжем с акцентом на глазах, серьгами-пусетами и кулоном на тонкой цепочке.
Напомним, Елена Зеленская в образе total black открыла украиноязычный аудиогид в мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем".
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