В роскошных черных луках: Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь Кайя посетили открытие бутика

Синди Кроуфорд довольно часто появляется на светских мероприятиях со своей дочерью Кайей Гербер.

Вчера, 18 ноября, они присутствовали на VIP-мероприятие торжественного открытия бутика часового бренда Omega в Сан-Франциско в музее де Янга.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

20-летняя Кайя, которая недавно разорвала отношения со своим бойфрендом Джейкобом Элорди, выглядела роскошно в черном платье миди на тонких бретельках, декорированном рюшами на декольте и струящимся подолом. Наряд модель дополнила босоножками на каблуках, черным маникюром и педикюром, серьгами-гвоздиками и часами Omega на золотом ремешке. У Кайи был легкий вечерний макияж, а волосы уложены в стильную прическу.

55-летняя Синди была в черном платье в полоску и с V-образным вырезом на декольте. Талия звезды была подчеркнута широким поясом, а само платье сверкало мелкими стразами. Лук Синди дополнила босоножками нюдового цвета на каблуках. А также нюдовым маникюром и педикюром. На запястье у нее были часы, а на пальце сверкало кольцо с бриллиантом. Прическа и макияж красиво подчеркивали образ.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

Ранее на этой неделе Кайя и Синди вместе посетили церемонию вручения премий InStyle Awards 2021, которая прошла в Лос-Анджелесе.

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