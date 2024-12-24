В роскошных национальных костюмах: Павел Зибров с дочерью-красавицей поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Павел Зибров опубликовал в Instagram красивое праздничное фото из проекта "Територія Різдва: Дух нескорених".

На нем народный артист предстал с дочерью Дианой в роскошной национальной одежде. Их наряды украшены цветочной и геометрической вышивкой. На голове у девушки была яркая лента с геометрическим орнаментом, а на шею она одела большое количество разноцветных бусин с дукатами и крестами.

Павел Зибров с дочерью Дианой/Фото Миха Хайкин

"Со Святым вечером! С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаем мира в душе, счастья в сердце и любви в семье. Пусть сбываются самые заветные мечты, а свет Вифлеемской звезды ведет вас к новым свершениям. Мира, добра, Победы! Христос рождается! Славьте Его!" – написал Павел Зибров.

Напомним, Павел Зибров с дочерью Дианой в стильных луках посетили музыкальную премию.

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