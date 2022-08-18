В роскошных образах и украшениях: рассматриваем наряды Адель в новой фотосессии

Традиционно звезда продемонстрировала красивые наряды, которые были дополнены безупречными укладкой и макияжем.

34-летняя британская певица Адель стала героиней сентябрьского выпуска американского глянца Elle. Для издания звезда снялась в стильной фотосессии, продемонстрировав яркие образы.

Волосы певицы были уложены в красивые голливудские локоны, а на лице ей сделали насыщенный макияж с акцентом на глазах. Исполнительница также примеряла украшения от Cartier.

Образы же звезды предлагаем рассмотреть детальнее. Например, на одном из снимков Адель позировала в голубой водолазке в рубчик от бренда Courrèges и голубых джинсах Levi’s.

Желтое пальто певицы было от бренда Loro Piana, а вот нежная ночнушка, с которой она его надела, - от Agent Provocateur.

На обложке певица появилась в белом пальто от Celine и платье Fendi.

Но также был еще один лук для обложки в эффектной коричневой шубе из искусственного меха от Pologeorgis и платье Fendi.

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