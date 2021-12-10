В роскошных платьях и с локонами: Екатерина Бужинская показала фото с дочерью

Звездная мама с дочерью показали красивые образы.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram милые фотографии вместе со своей младшей дочерью Катей. Недавно они отмечали свой День ангела. Позировали они на фоне новогодней тематики.
Звездная мама с дочерью были одеты в похожие роскошные платья с пышными юбками. Их образы дополняли прически с локонами.
Артистка также сделала себе вечерний макияж с розовой помадой и украсила шею кулоном на цепочке.
Ранее Бужинская продемонстрировала еще один эффектный лук в красивом платье-вышиванке во время новогодних съемок.
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