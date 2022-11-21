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В роскошных платьях и украшениях: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Финляндии

В роскошных платьях и украшениях: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Финляндии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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В роскошных платьях и украшениях: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Финляндии

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В Финляндии прошел концерт в поддержку Украины.

Екатерина Бужинская приняла участие в благотворительном концерте в Хельсинки. На нем выступили также артисты из Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Финляндии. Все пели на украинском.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской
© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Раздавалась "Ой у лузі червона калина", которую стоя подпевали зрители. В зале развевались украинские флаги.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской
© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Гимн исполнила 7-летняя украинская школьница Амелия Анисович, которая стала известна после того, как пела в укрытии во время вторжения РФ в Украину.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В ходе концерта Бужинская продемонстрировала эффектные образы в красивых платьях. Первый образ состоял из сине-желтого платья с рукавами-накидками и золотистого пояса. На шее у нее было золотистое украшение с жемчугом.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской
© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Второй лук состоял из синего блестящего платья по фигуре с пышными рукавами.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина посетила украинский культурный центр в Таллине. Там она встретилась известным художником Анатолием Лютюком. Еще певица помолилась за Украину в Украинской греко-католической церкви.

© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской
© Instagram Екатерины Бужинской
Фото: Instagram Екатерины Бужинской

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Дата публикации
Просмотры
272
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