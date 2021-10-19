В роскошных платьях от Vera Wang: дочь Билла Гейтса вышла замуж

Церемония состоялась 10 октября на ферме, но снимками с мероприятия молодожены поделились только сейчас.

25-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер вышла замуж за своего 30-летнего возлюбленного Наэля Нассара. Познакомилась пара во время занятий по верховой езде, которой оба занимались на профессиональном уровне и принимали участие в соревнованиях. Они быстро подружились и начали встречаться, ведь также оба были студентами Стэнфордского университета. Предложение Наэль сделал возлюбленной в 2020 году во время отдыха на горнолыжном курорте.

На свадьбе у Дженнифер было два платья нежного оттенка и из французского кружева, которые для нее создала по индивидуальному заказу знаменитый дизайнер Вера Вонг. Первый наряд имел пышную юбку и длинный шлейф из итальянского фатина, кружевные рукава. Дополнила платье фата из итальянского тюля цвета слоновой кости.

Второй наряд невесты был выполнен полностью из кружева ручной работы, на бретельках, также его украшало макраме на юбке. Платье имело квадратное декольте и подчеркивало фигуру.

Свадьбу пара праздновала два дня, за музыкальное сопровождение в этот день отвечала известная рок-группа Coldplay, под венец Дженнифер вели оба родителя.

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